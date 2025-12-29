Ciclovia del Sole | approvata la convenzione per il nuovo tratto Aeroporto Marconi–Bologna
È stata approvata la convenzione per il nuovo tratto della Ciclovia del Sole, che collegherà l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna con il centro città e l’area nord della provincia. Questo intervento fa parte della rete EuroVelo 7 e mira a migliorare le connessioni ciclabili nella zona, offrendo un’opportunità di mobilità sostenibile e di collegamento più efficiente tra l’aeroporto e il territorio circostante.
Via libera al nuovo collegamento ciclabile della rete EuroVelo 7 – Ciclovia del Sole, destinato a unire l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna alla città e all’area nord del territorio metropolitano. Il Consiglio ha approvato la convenzione interistituzionale che coinvolge la Città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Il Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri. E parte l’Osservatorio aeroporto
Leggi anche: Valigia piena di droga all'aeroporto Marconi di Bologna, la scoperta della polizia: arrestato 38enne
Ciclovia del Sole: ok a convenzione tra Città metropolitana, Aeroporto, Comuni e Regione per tratto fino a aeroporto - (FERPRESS) – Bologna, 29 DIC – È stata approvata in Consiglio la convenzione interistituzionale tra la Città metropolitana di Bologna, i Comuni di Bologna e Calderara di Reno, la Regione Emilia- ferpress.it
I nuovi tratti della ciclovia lungo fossi e torrenti: firmata la convenzione tra la Regione e il Comune di Cupra - A livello finanziario, il progetto è sostenuto da risorse stanziate con il Decreto Interministeriale con cui sono stati assegnati oltre 93milioni di euro per la realizzazione di 282 chilometri di ... corriereadriatico.it
A Prato lavori per un nuovo tratto della Ciclovia del Sole - riqualificazione del tratto della Ciclovia del Sole dal ponte XX Settembre al chiosco di viale Galilei all'incrocio con via ... lanazione.it
Il è un viaggio, non una meta. Dalla #CicloviadelSole vi auguriamo di continuare a scegliere la strada che vi fa stare bene, oggi e nel nuovo anno. , ovunque vi porti la vostra pedalata Andrea Feriani (https://www.instagram.c - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.