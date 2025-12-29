Ciclovia del Sole | approvata la convenzione per il nuovo tratto Aeroporto Marconi–Bologna

È stata approvata la convenzione per il nuovo tratto della Ciclovia del Sole, che collegherà l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna con il centro città e l’area nord della provincia. Questo intervento fa parte della rete EuroVelo 7 e mira a migliorare le connessioni ciclabili nella zona, offrendo un’opportunità di mobilità sostenibile e di collegamento più efficiente tra l’aeroporto e il territorio circostante.

I nuovi tratti della ciclovia lungo fossi e torrenti: firmata la convenzione tra la Regione e il Comune di Cupra - A livello finanziario, il progetto è sostenuto da risorse stanziate con il Decreto Interministeriale con cui sono stati assegnati oltre 93milioni di euro per la realizzazione di 282 chilometri di ... corriereadriatico.it

A Prato lavori per un nuovo tratto della Ciclovia del Sole - riqualificazione del tratto della Ciclovia del Sole dal ponte XX Settembre al chiosco di viale Galilei all'incrocio con via ... lanazione.it

Il è un viaggio, non una meta. Dalla #CicloviadelSole vi auguriamo di continuare a scegliere la strada che vi fa stare bene, oggi e nel nuovo anno. , ovunque vi porti la vostra pedalata Andrea Feriani (https://www.instagram.c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.