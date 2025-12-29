Ciclovia del Sole | approvata la convenzione per il nuovo tratto Aeroporto Marconi–Bologna

29 dic 2025

È stata approvata la convenzione per il nuovo tratto della Ciclovia del Sole, che collegherà l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna con il centro città e l’area nord della provincia. Questo intervento fa parte della rete EuroVelo 7 e mira a migliorare le connessioni ciclabili nella zona, offrendo un’opportunità di mobilità sostenibile e di collegamento più efficiente tra l’aeroporto e il territorio circostante.

Via libera al nuovo collegamento ciclabile della rete EuroVelo 7 – Ciclovia del Sole, destinato a unire l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna alla città e all’area nord del territorio metropolitano. Il Consiglio ha approvato la convenzione interistituzionale che coinvolge la Città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

