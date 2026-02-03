Controverso rigore a Bologna-Milan | Nkunku atterrato ma l’arbitro non vede l’intervento decisivo di Ravaglia

Durante la partita di campionato tra Bologna e Milan, si è verificato un episodio che ha fatto discutere. Al 38’ del primo tempo, l’arbitro ha assegnato un rigore al Milan dopo un intervento di Ravaglia su Nkunku. Tuttavia, molti sostenitori e commentatori hanno contestato la decisione, ritenendo che l’intervento non fosse così evidente da giustificare il penalty. La scena ha acceso un acceso dibattito tra tifosi e analisti, mentre i giocatori si sono fermati in attesa del fischio dell’arbitro.

Nella partita tra Bologna e Milan valida per la 23esima giornata di Serie A, disputata martedì 3 febbraio 2026 allo stadio Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, si è verificato un episodio che ha acceso il dibattito tra tifosi, esperti e addetti ai lavori: un rigore controverso concesso al Milan al 38’ del primo tempo. Il gol del 2-0, realizzato da Christopher Nkunku, è stato il frutto di un intervento di portiere del Bologna, Marko Ravaglia, che ha fermato l’attaccante francese con un contatto fisico mentre quest’ultimo tentava di colpire il pallone. L’azione è partita da un passaggio preciso di Loftus-Cheek, che ha servito Nkunku in posizione di vantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante la partita tra Bologna e Milan, Nkunku ha cercato di saltare Ravaglia, che invece lo ha abbattuto.

