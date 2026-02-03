Nkunku lo salta Ravaglia lo abbatte | calcio di rigore giusto in Bologna-Milan?
Durante la partita tra Bologna e Milan, Nkunku ha cercato di saltare Ravaglia, che invece lo ha abbattuto. L’arbitro ha assegnato un rigore, che Nkunku ha trasformato, portando i rossoneri sul 2-0. La decisione ha acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.
(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Bologna-Milan. Oggi, martedì 3 febbraio, nella sfida valida per la 23esima giornata di Serie A, i rossoneri hanno firmato il gol del 2-0 grazie a un calcio di rigore conquistato e realizzato da Christopher Nkunku. Succede tutto al 38': Modric lavora il pallone tra le linee per Loftus-Cheek, che serve. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L’uso del VAR continua a essere al centro delle discussioni nel calcio.
Nkunku lo salta, Ravaglia lo abbatte: calcio di rigore giusto in Bologna-Milan?Le immagini mostrano come, nel tentativo di colpire il pallone, Ravaglia trovi le gambe di Nkunku, che sbatte sul petto del portiere rossoblù, slanciato verso la sfera, e cade. Il check del Var serve ... adnkronos.com
