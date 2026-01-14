Dopo la strage di Crans-Montana chiediamo più controlli nei locali L' appello

Dopo la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, si torna a discutere dell’importanza di aumentare i controlli nei locali pubblici. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione, coinvolgendo la sensibilità di tutta la comunità. È fondamentale riflettere su come garantire ambienti più sicuri, senza perdere di vista il rispetto e la sobrietà, affinché simili incidenti possano essere evitati in futuro.

La tragedia della notte di Capodanno in Svizzera ha toccato profondamente tutti a prescindere dai chilometri di lontananza, dalla conoscenza dei posti e delle persone coinvolte. Al locale Le Constellation della cittadina di Crans Montana si sono sommati errori, inadempienze, negligenze, mancanza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: A Napoli e provincia controlli antincendio nei locali dopo la tragedia di Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La montagna perduta nella strage di Capodanno a Crans-Montana; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Incendio Crans-Montana, niente domiciliari ma obbligo di firma per Jessica Moretti. Crans-Montana, Jacques Moretti il giorno dopo la strage: “Il personale non era formato per gestire l’incendio” - Dai lavori di ristrutturazione ai mancati controlli nel Constellation: cosa ha detto agli inquirenti Jacques Moretti subito dopo la strage di Crans- fanpage.it

Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi - Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. ilsecoloxix.it

Uno zaino blu con fuochi d’artificio e 25 fontane bruciate: cosa c’era nel bar di Crans Montana dopo la strage - Gli agenti del Servizio Bonifica Ordigni Esplosivi di Zurigo una volta spento l'incendio nel bar di Crans Montana hanno fatto un sopralluogo: hanno trovato ... fanpage.it

“Il personale non era formato per gestire questo tipo di eventi” Cosa ha detto agli inquirenti Jacques Moretti subito dopo la strage di Crans-Montana facebook

Crans-Montana, timori sulla sicurezza a Bologna dopo la strage di Capodanno. Il Comune convoca locali e circoli x.com

