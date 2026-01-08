A Napoli e provincia controlli antincendio nei locali dopo la tragedia di Crans-Montana

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, il prefetto Michele di Bari ha disposto controlli antincendio nei locali di Napoli e provincia. L'obiettivo è verificare l'adozione delle misure di sicurezza nei luoghi pubblici frequentati dai giovani, garantendo maggior tutela e prevenzione. Questi interventi si inseriscono in un'azione di monitoraggio volto a rafforzare la sicurezza e prevenire eventuali rischi.

Il prefetto Michele di Bari ha predisposto specifici controlli nei luoghi frequentati dai giovani per verificare le misure antincendio adottate, dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morti 40 giovani.

