Contributi per le nidi d’infanzia | 200 nuove risorse per le famiglie

Il Comune di Rimini ha reso disponibili 200 nuovi contributi per le famiglie con bambini nei nidi d’infanzia convenzionati, in un’operazione che mira a rendere i servizi educativi per i primi tre anni di vita più accessibili. L’intervento, che si inserisce in un progetto di sostegno alla comunità e alle famiglie, riguarda sia strutture comuni che private, e trova attenzione anche nell’innovazione organizzativa: è stata introdotta una nuova piattaforma unica per l’iscrizione, che ha migliorato l’efficienza e ha ridotto i tempi di attesa. La convenzione tra il Comune e i gestori privati permette di allargare la platea dei beneficiari, ampliando l’accesso ai nidi d’infanzia e sostenendo il diritto all’educazione fin dai primi anni di vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

