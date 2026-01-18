Su Cbs Sports Golazo è stato analizzato il momento difficile del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. La trasmissione critica alcune scelte dell’allenatore, sottolineando che molti infortuni potrebbero essere collegati ai metodi di allenamento adottati. La discussione evidenzia le sfide affrontate dalla squadra e pone attenzione alle possibili cause di questa serie di problemi, senza attribuire colpe dirette all’allenatore.

Su Cbs Sports Golazo, noto network calcistico statunitense, è stato analizzato il momento delicato del Napoli di Antonio Conte. A parlarne sono stati Marco Messina, referente Serie A per Cbs e fondatore di Italian Football TV, Troy Deeney, ex calciatore noto per la sua militanza al Watford, e Nigel Reo-Coker, ex centrocampista di West Ham e Aston Villa. Il momento del Napoli visto da fuori: i dettagli. Parte Messina: « Francamente non so quante squadre al mondo riuscirebbero a essere così vicine alla vetta della classifica con questi infortuni. Si tratta inoltre di infortuni estremamente seri. È davvero una situazione difficile: oggi, per esempio, hanno dovuto schierare Vergara che non aveva mai giocato prima in Serie A; aveva fatto solo una presenza in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alla Cbs criticano Conte: “Non è mai colpa sua, tanti infortuni non possono non essere legati ai metodi di allenamento”

Leggi anche: Eder svela: «Via dall’Inter per colpa di Spalletti, non ho sopportavo la sua ipocrisia. Conte? In allenamento vomitavo. Allenatore migliore Mihajlovic. Con la Samp…»

Leggi anche: Conte gode solo a metà: “Facciamo di necessità virtù per i tanti infortuni”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Per gli smemorati e per quelli che in TV criticano la posizione di Giuseppe Conte, ecco l'editoriale di Marco Travaglio. Siamo i peggiori Dài e dài, ce l’abbiamo fatta. La Befana di Giorgia Meloni, con il suo plauso a Trump per l’“intervento difensivo e legittimo” in - facebook.com facebook

Renica critica Conte: “Ha distrutto una rosa forte coi suoi metodi! Club dissanguato e chiede rinforzi” x.com