Consiglio comunale di Monza Ice entra in scena e solleva scalpore tra i membri del gruppo

Un episodio sorprendente si è verificato durante il consiglio comunale di Monza. L’agenzia americana di polizia, Ice, è entrata nella sala e ha sollevato un polverone tra i politici locali. La scena ha lasciato tutti a bocca aperta, con alcuni consiglieri che hanno protestato e altri che cercavano di capire cosa stesse succedendo. L’intervento ha acceso un dibattito acceso e ha lasciato il gruppo dem in fermento.

L’Immigration and Customs Enforcement (Ice), agenzia americana di polizia, ha fatto irruzione nel consiglio comunale di Monza, scatenando una polemica che coinvolge i membri del gruppo dem. La scena si è sviluppata alla vigilia dell’arrivo della fiacchina olimpica a Monza, in un momento di tensione tra le istituzioni e il governo italiano. La consigliera dem Giulia Bonetti (Pd) ha presentato una mozione per chiedere al sindaco Paolo Pilotto, e quindi alla giunta comunale, di richiedere al Governo Meloni chiarimenti sulla presenza dell’Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’agente, ormai attivo in ambito estero, è stato incluso come parte integrante della protezione alle sedi diplomatiche, e non in ambito pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

