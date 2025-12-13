Mauro Parente entra in Consiglio comunale | nasce il gruppo Progetto Cerreto
Tempo di lettura: 2 minuti A Cerreto Sannita si costituisce un nuovo gruppo consiliare. Mauro Parente, membro della Segreteria politica provinciale di Fratelli d’Italia, entra ufficialmente a far parte del Consiglio comunale aderendo al gruppo “Progetto Cerreto”, una nuova realtà politica e amministrativa che si propone di offrire un contributo autonomo e costruttivo alla vita istituzionale di Cerreto Sannita. La nascita del gruppo “Progetto Cerreto”, infatti, segna l’avvio di un percorso orientato alla partecipazione e al confronto e alla costruzione di proposte concrete, con l’obiettivo di mettere al centro l’interesse della comunità e una visione di sviluppo capace di guardare al futuro. Anteprima24.it
