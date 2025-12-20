Scontri a Torino contro lo sgombero di Askatasuna | nove poliziotti feriti durante il corteo

A Torino si sono verificati scontri durante un corteo di protesta contro lo sgombero di Askatasuna. La manifestazione ha visto la partecipazione di famiglie, bambini e vari manifestanti, alcuni dei quali hanno esposto cartelli e striscioni. Purtroppo, durante le contestazioni, sono stati registrati nove agenti di polizia feriti. La situazione resta tesa, evidenziando le divisioni sulla questione. È importante comprendere i motivi alla base di questa protesta e le sue implicazioni.

Famiglie, bimbi piccoli in spalla, cartelli e striscioni. «Torino partigiana. Que viva Askatasuna», con tanto di foto di una donna partigiana in testa. È cominciato così nel pomeriggio il corteo dopo lo sgombero all'alba di giovedì del centro sociale degli autonomi, occupato dal 1996. In una città blindata nell'ultimo sabato prima del Natale. Gli scontri con la polizia e il bilancio dei.

Scontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna: usati idranti e lacrimogeni - Scontro tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo di protesta per lo sgombero di Askatasuna. fanpage.it

A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti del corteo per il centro sociale Askatasuna - A Torino ci sono scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che stanno partecipando al corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto giovedì. ilpost.it

Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durate il corteo dopo lo sgombero di Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell'ordi - facebook.com facebook

Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura. x.com

