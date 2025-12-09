Ritratti di donne | immagini storie diritti | convegno alla Reggia
Il convegno “Ritratti di donne: immagini, storie, diritti” si terrà giovedì 11 dicembre nella Sala Espositiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento. L’evento, promosso dal Ministero della Cultura, intende promuovere riflessioni e approfondimenti sui diritti e le rappresentazioni femminili attraverso immagini e narrazioni.
Ritratti di donne fra femminilità e intimità, le opere di Emanuela Catozzi esposte in vetrina
Ritratti di donne: immagini, storie, diritti 11 dicembre 2025 – ore 11:00 Sala espositiva SABAP – III Piano, Reggia di Caserta In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Soprintendenza ABAP per le pro - facebook.com Vai su Facebook
Ritratti, il racconto del Novecento attraverso 90 immagini di storie e sguardi - A colori o in bianco e nero, di volti noti o sconosciuti, artisti, adolescenti, soldati. Come scrive rainews.it
