Ritratti di donne | immagini storie diritti | convegno alla Reggia

Il convegno “Ritratti di donne: immagini, storie, diritti” si terrà giovedì 11 dicembre nella Sala Espositiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento. L’evento, promosso dal Ministero della Cultura, intende promuovere riflessioni e approfondimenti sui diritti e le rappresentazioni femminili attraverso immagini e narrazioni.

Ritratti di donne: immagini, storie, diritti 11 dicembre 2025 – ore 11:00 Sala espositiva SABAP – III Piano, Reggia di Caserta In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Soprintendenza ABAP per le pro

