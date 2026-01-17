Puglia paese per giovani? Un convegno per parlare di futuro territorio e prospettive

GALATINA - Sabato 17 gennaio, presso il teatro Cavallino Bianco, si terrà il convegno dal titolo “Puglia, Paese per Giovani?”, promosso dal Liceo scientifico e linguistico “A. Vallone” di Galatina nell’ambito del percorso extracurricolare di orientamento “So, quindi mi oriento”, finanziato dal ministero dell’Istruzione e del merito con risorse europee per l’orientamento. Il convegno nasce con l’obiettivo di aprire un confronto sul ruolo della Puglia come territorio di opportunità per le nuove generazioni, affrontando temi centrali come il futuro dei giovani, il lavoro, il divario di genere nelle professioni Stem, la formazione e la scelta di restare o lasciare la propria terra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Convegno Confael: focus sul futuro dei dipendenti regionali e prospettive pensionistiche

Leggi anche: Fiumicino, successo per il convegno Urbanistica e futuro del territorio” di Fratelli d’Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Puglia, Paese per giovani?, a Galatina un convegno del 'Vallone'; L’associazione “Un cuore protetto” inaugura una nuova cassetta rossa in provincia; Vico del Gargano al centro del teatro popolare, compagnie dalla Puglia e da altre 6 regioni italiane; Il giovane pilota Eliseo Donno pronto a conquistare i circuiti mondiali più prestigiosi.

Uil Puglia, 'dal 2011 al 2024 sono andati via dalla Puglia 130mila giovani' - "La Puglia ha perso 130mila giovani tra il 2011 e il 2024: di questi, hanno scelto il nord Italia 103mila giovani tra i 18 e i 34 anni, il resto l'estero con una netta preferenza per Germania (31%), ... ansa.it

Giovani Industriali, il presidente Marco Gay conclude i lavori del convegno di Santa Margherita: "Ci interessa il futuro del Paese" - "Ci interessa il futuro di un Paese che non dev'essere soltanto la seconda economia manifatturiera d'Europa". affaritaliani.it

'Dal 2011 al 2024 sono andati via dalla Puglia 130mila giovani' - Di questi, hanno scelto il nord Italia in 103mila tra i 18 e i 34 anni, il resto l'estero con una netta preferenza per Germania (31%), Regno ... rainews.it

Ostuni - Brindisi Il bel Paese #fblifestyles #puglia #italia #ilbelpaese #bianco #brindisi #ape - facebook.com facebook

Crolli dalla Liguria alla Puglia: l’Italia non è più un Paese per le palme x.com