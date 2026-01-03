Giunta Fico Sessa Casa Riformista-Italia Viva | La nomina di Saggese è un grande risultato per il nostro partito

Il gruppo di Casa Riformista-Italia Viva a Sessa esprime soddisfazione per la nomina di Angelica Saggese come assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. Questa nomina rappresenta un risultato significativo per il partito e riconosce l’impegno del territorio nel sostenere figure di valore per lo sviluppo locale e regionale. Un passo importante che rafforza la presenza e l’influenza di Casa Riformista-Italia Viva nella regione.

Il gruppo salernitano di Casa Riformista-Italia Viva esprime soddisfazione per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, sottolineando l'importanza del riconoscimento sia per il territorio che per il partito. "La nomina di Angelica Saggese – dichiara Anna Rosa Sessa, presidente provinciale di Italia Viva-Casa Riformista – rappresenta un grande risultato per il nostro partito e una conferma della credibilità costruita sul territorio. Dopo l'ottimo risultato ottenuto da Tommaso Pellegrino alle scorse elezioni regionali, questo passo rafforza ulteriormente la nostra presenza e il nostro impegno in Campania".

