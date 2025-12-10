Carenze di organico condizioni inadeguate e personale esausto | anche la Marina militare in crisi

La Marina militare affronta una crisi significativa, segnala carenze di organico, condizioni di lavoro inadeguate e personale esausto. Il 9 dicembre, a Palazzo Chigi, si è tenuto un incontro tra rappresentanti del Governo e le associazioni sindacali militari per discutere delle criticità e trovare soluzioni al settore.

Ieri 9 dicembre si è svolto a Palazzo Chigi, un incontro tra rappresentanti del Governo (Ministri Giorgietti, Piantedosi, Zangrillo e per la Difesa il SS Perego di Cremnago) e le associazioni sindacali militari. SIM Marina ha utilizzato l'occasione per descrivere, in maniera netta e franca, la.

