Servizio militare il ritorno della leva torna a far discutere | 6 mesi di servizio per i giovani?

L’idea di rivedere in Italia il servizio di leva, archiviato ormai dal 2005, sembrava destinata a restare un ricordo. E invece, con una proposta depositata il 15 maggio 2024 alla Camera, la questione è tornata improvvisamente d’attualità, accendendo uno dei dibattiti politici più accesi degli ultimi mesi. Il promotore è Eugenio Zoffili, deputato della Lega, che ha firmato un testo dal titolo lungo e impegnativo: " Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina ". Dietro queste parole si nasconde un cambiamento profondo: la reintroduzione della leva obbligatoria, vent’anni dopo la sua sospensione. 🔗 Leggi su Essere-informati.it

