Premiate le migliori opere realizzate dai giovani talenti de L’arte a portata di mano e di pietra

Lunedì 15 dicembre, all’Accademia Carrara, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle migliori opere create dai giovani talenti nell’ambito dell’iniziativa “L’arte a portata di mano e di pietra”. Un evento che ha visto la partecipazione di studenti, docenti e collaboratori, celebrando il talento e la creatività dei giovani artisti coinvolti.

Lunedì 15 dicembre si è svolta all’Accademia Carrara la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “L’arte a portata di mano e di pietra” alla presenza degli studenti, dei docenti e di tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione delle attività. Il progetto educativo e artistico “L’arte a portata di mano e di pietra” è stato proposto dalla Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con l’Accademia Carrara. L’iniziativa è stata pensata con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla conoscenza delle pietre locali e alle tecniche di pittura su pietra in uso tra Cinquecento e Seicento, valorizzando al contempo la creatività delle nuove generazioni e il patrimonio lapideo del territorio. Bergamonews.it

