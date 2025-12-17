Iscrizioni aperte per il concorso dei presepi
Sono ancora aperte le iscrizioni per il concorso “Un presepe in ogni casa”, promosso dalla Diocesi di Lucca. La partecipazione, gratuita e rivolta a tutti i residenti nell’Arcidiocesi, rappresenta un’occasione per condividere la tradizione natalizia e valorizzare le creazioni artistiche legate al presepe.
Sono ancora aperte le iscrizioni per il concorso lanciato dalla Diocesi “ Un presepe in ogni casa “. La partecipazione è aperta a tutti i residenti nell’ Arcidiocesi di Lucca ed è gratuita. Per meglio valutare le singole opere la “sfida“ prevede sette categorie: singoli e famiglie, chiese e comunità religiose, scuole e istituti di istruzione, associazioni gruppi e circoli, ospedali e case di riposo, giardini piazze e strade e infine video e animazioni relative alla scena della Natività. Per iscrivere un presepe si dovrà riempire un modulo scaricabile sul sito della Diocesi e dell’Associazione Don Franco Baroni. Lanazione.it
