Viva Napoli e Paris il Trio Aurora a Summonte per una performance interculturale di musica e teatro
Domenica sera Summonte si prepara a ospitare una serata speciale con il Trio Aurora. Alle 19:00, al Centro Congressi Don A. De Simone, si terrà “Viva Napoli e Paris”, uno spettacolo che unisce musica e teatro provenienti da due culture diverse. Gli spettatori potranno ascoltare e vedere un’interpretazione che mescola le sonorità partenopee con quelle della capitale francese, in un evento pensato per coinvolgere il pubblico in un viaggio tra due mondi.
Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 19:00, il Centro Congressi Don A. De Simone di Summonte (Via Piana) ospiterà "Viva Napoli e Paris", un'affascinante performance interculturale di musica e teatro a cura del Trio Aurora. Lo spettacolo fa parte della rassegna "Summonte, Il palcoscenico del Partenio", ed è organizzato dal Comune di Summonte in collaborazione con la Pro Loco Submontis. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera della Belle Époque e scoprire le suggestioni artistiche e musicali che hanno unito Napoli e Parigi in un dialogo culturale straordinario.
