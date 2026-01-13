Asl Salerno la Centrale Operativa Territoriale 118 premiata dalla Fondazione Angels

La Centrale Operativa Territoriale 118 di Asl Salerno, diretta da Domenico Violante, ha ricevuto un riconoscimento dalla Fondazione Internazionale Angels. La premiazione si basa sui criteri delle linee guida transnazionali del Comitato EMS, evidenziando l’efficienza e la qualità del servizio offerto. Un risultato che sottolinea l’impegno dell’azienda nel garantire risposte tempestive e professionali in situazioni di emergenza sanitaria.

La Centrale Operativa 118, diretta da Domenico Violante, è stata reputata idonea per l'assegnazione del premio da parte della Fondazione Internazionale Angels, che basa i criteri relativi alla premiazione sulle linee guida transnazionali del suo Comitato direttivo degli EMS (Emergency Medical.

