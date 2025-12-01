lo stato delle cose ospita stefano vitelli il magistrato che assolse alberto stasi

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 1º dicembre, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento in onda in prima serata alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 1º dicembre 2025. La politica internazionale e l’attualità politica italiana saranno al centro del consueto faccia a faccia tra Giletti e Michele Santoro. A seguire, prosegue l’inchiesta sul delitto di Garlasco, con le ultime importanti novità sul DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Si aggrava la posizione di Andrea Sempio? Cambia la posizione di Alberto Stasi, in carcere per l’omicidio? A queste e ad altre domande risponderanno gli ospiti in studio, tra cui Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

