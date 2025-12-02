Sulle unghie della vittima abbiamo il DNA di un’altra persona Lo sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi? | parla il giudice Stefano Vitelli

“Ma lo sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi? ”. È questa la domanda che si pone Stefano Vitelli, il giudice che nel 2009 giudicò Alberto Stasi non colpevole per l’omicidio di Chiara Poggi, in una lunga intervista a “ Lo Stato delle Cose ”. Nel corso della trasmissione, in onda su Rai 3 lo scorso 1 dicembre, Vitelli spiega i motivi che lo portarono ad assolvere l’allora fidanzato della vittima, che sarebbe poi stato condannato nel 2015 con sentenza passata in giudicato. A distanza di oltre 17 anni dall’omicidio, il giudice ripercorre la storia giudiziaria del caso, che ora è stato riaperto dalla Procura di Pavia con le nuove indagini su Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima che secondo gli investigatori si sarebbe trovato a casa di Chiara quel 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sulle unghie della vittima abbiamo il DNA di un’altra persona. Lo sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi?”: parla il giudice Stefano Vitelli

