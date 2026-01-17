Il percorso lungo gli argini del Canale Lunense si sviluppa su più di dieci chilometri, suddiviso in tre tratti. Il primo, di 4,13 km tra Sarzana e Fosdinovo, è attualmente in fase di realizzazione, con un investimento di oltre 4 milioni di euro. L’intervento mira a migliorare la ciclopedonale, garantendo un collegamento sicuro e funzionale tra le diverse località.

Gli interventi della ciclopedonale sono articolati in tre stralci, di lunghezza rispettivamente 4.13 chilometri tra Sarzana centro e il confine con Fosdinovo (importo pari a oltre 4 milioni di euro) dove è già in corso la realizzazione della pavimentazione e le altre opere accessorie. Altri 2,73 chilometri sono nel Comune di Castelnuovo Magra (4,8 milioni di euro) e 5,57 tra Castelnuovo Magra e Marinella di Sarzana (importo circa 4 milioni di euro), con sviluppo prevalente lungo gli argini del Canale Lunense, che attraversa la bassa valle del fiume Magra, tra Liguria e Toscana. La ciclovia, con una larghezza media di 3,5 metri, è caratterizzata da una pavimentazione in asfalto in ambito urbano ed in calcestruzzo drenante colorato lungo il canale, con l’eccezione del tratto prossimo all’area archeologica di Luni, dove è realizzato in calcestre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un percorso di oltre dieci chilometri lungo gli argini del Canale Lunense

