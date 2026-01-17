Un percorso di oltre dieci chilometri lungo gli argini del Canale Lunense
Il percorso lungo gli argini del Canale Lunense si sviluppa su più di dieci chilometri, suddiviso in tre tratti. Il primo, di 4,13 km tra Sarzana e Fosdinovo, è attualmente in fase di realizzazione, con un investimento di oltre 4 milioni di euro. L’intervento mira a migliorare la ciclopedonale, garantendo un collegamento sicuro e funzionale tra le diverse località.
Gli interventi della ciclopedonale sono articolati in tre stralci, di lunghezza rispettivamente 4.13 chilometri tra Sarzana centro e il confine con Fosdinovo (importo pari a oltre 4 milioni di euro) dove è già in corso la realizzazione della pavimentazione e le altre opere accessorie. Altri 2,73 chilometri sono nel Comune di Castelnuovo Magra (4,8 milioni di euro) e 5,57 tra Castelnuovo Magra e Marinella di Sarzana (importo circa 4 milioni di euro), con sviluppo prevalente lungo gli argini del Canale Lunense, che attraversa la bassa valle del fiume Magra, tra Liguria e Toscana. La ciclovia, con una larghezza media di 3,5 metri, è caratterizzata da una pavimentazione in asfalto in ambito urbano ed in calcestruzzo drenante colorato lungo il canale, con l’eccezione del tratto prossimo all’area archeologica di Luni, dove è realizzato in calcestre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
