Commercio estero | Costa Icciuk ‘per 2026 pronti eventi e workshop per interscambio maggiore'

A Milano, Costa annuncia un piano ambizioso per il commercio estero nel 2026. Prevede di organizzare almeno due eventi e workshop ogni mese, puntando a rafforzare gli scambi e le collaborazioni internazionali. La sua squadra si impegna a mettere in piedi una serie di iniziative concrete, senza perdere tempo.

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Per il 2026 “abbiamo preparato un ricco piano di eventi e lavoreremo alacremente per metterne a terra almeno due al mese. Si tratta di incontri istituzionali, ludici, di gala. Vogliamo lavorare ancor di più con il tessuto sociale inglese per avere un interscambio ancora maggiore”. Lo ha detto all'Adnkronos Roberto Costa, il presidente dell'Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom, in un'intervista. L'Icciuk organizza “workshop all'interno della Camera di Commercio stessa per presentare quelle aziende che vogliono entrare nel mercato inglese, ma anche quelle aziende inglesi che vogliono conoscere meglio gli imprenditori e l'impresa italiana” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

