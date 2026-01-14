Amalfi un workshop di Visual Merchandising per il commercio | focus sul decoro urbano

Amalfi ospita un workshop di Visual Merchandising dedicato al commercio locale. L’evento si concentra su strategie espositive volte a integrare le attività commerciali nel contesto urbano, paesaggistico e culturale del territorio. Un’occasione per approfondire tecniche di decoro urbano e valorizzare l’estetica commerciale, promuovendo un’armoniosa collaborazione tra attività e ambiente. Un momento di confronto utile a migliorare l’esperienza di vendita e l’attrattiva del centro storico.

Strategie espositive per armonizzare le attività commerciali con il contesto paesaggistico e culturale del territorio. Il Comune di Amalfi, attraverso la Destination Management and Marketing Organization (DMO) Visit Amalfi, ha programmato un workshop gratuito di Visual Merchandising dedicato agli operatori commerciali e turistici.

