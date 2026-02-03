COMICON Napoli 2026 annuncia nuovi ospiti | Makoto Yukimura Dario Moccia Giorgio Vanni e tanti altri

Alla prossima edizione del COMICON di Napoli, che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio, arrivano ancora più ospiti. L’organizzazione ha svelato la presenza di nomi importanti come Makoto Yukimura, Dario Moccia e Giorgio Vanni, tra gli invitati internazionali e italiani più attesi. L’evento si prepara a regalare quattro giorni di incontri, workshop e anteprime per tutti gli appassionati di cultura pop.

COMICON Napoli 2026 annuncia numerosi nuovi ospiti internazionali e italiani attesi alla XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Per la prima volta in Italia Makoto Yukimura, il leggendario mangaka giapponese che incontrerà il pubblico in diverse occasioni e presenterà l’ultimo numero del suo capolavoro ventennale Vinland Saga accompagnato da una mostra inedita ad esso dedicata. Caparezza ritorna a COMICON Napoli e sarà protagonista dell’inedita mostra dedicata a Orbit Orbit, l’originale successo editoriale e discografico dell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

