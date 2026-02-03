Com' era verde quella Val Susa
Marco Travaglio ha citato ieri il mio nome nella sua rubrica «Ma mi faccia il piacere» su Il Fatto quotidiano. La sua battuta sarcastica ha catturato l’attenzione, lasciando spazio a qualche sorriso tra i lettori. La citazione ha suscitato qualche discussione sui social e tra chi segue le sue opinioni.
Il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, mi ha citato ieri nella sua squisita e sarcastica rubrica «Ma mi faccia il piacere». Nell'intento di sottolineare un mio cambio di posizione sul tema No Tav, all'indomani della guerriglia terroristica andata in scena a Torino con la scusa di difendere il centro sociale sgomberato Askatasuna, tocca il punto centrale del problema. È vero. Io sono uno dei giornalisti che hanno meglio conosciuto la Val Susa. E da oltre quindici anni ne seguo le evoluzioni. Sono quindi uno dei più indicati a spiegare alla sinistra, che sul tema No Tav è sempre stata divisa in due, la mutazione in violenza di quella valle e delle sue finalità politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Travaglio Rubrica
Val di Susa, valanga sulle piste da sci a Claviere. Un testimone: «Ho visto due o tre persone in quella zona»
Una valanga si è verificata sulle piste da sci di Claviere, nella Val di Susa.
Valanga in Val Susa, ricerche in corso
Nella Val Susa, le ricerche sono in corso a seguito di una valanga a Claviere.
A peaceful day in the vegetable garden of a single mother and an electrical engineer.
Ultime notizie su Travaglio Rubrica
Argomenti discussi: Patrioti musicali Lo strano caso della musica italiana che oggi si ascolta più di quando c’erano Dalla e Fossati; Boston e il New England nella nuova Guida Verde firmata dal Touring Club Italiano; È morta Graziana Pacetti. Una vita per la difesa dei diritti. Le battaglie contro le barriere; La Firenze rur-bana: numeri e disuguaglianze delle aree verdi in città.
Com'era verde quella Val SusaLa mutazione dei No Tav è forse il più grande salto di qualità del nuovo modello di guerriglia urbana che fa da sfondo all'alleanza politica tra sinistra e islamismo radicale ... ilgiornale.it
com'era verde quel tempoUna fotografia e un clima alla Jacques Tati in versione colore,un pizzico di humour francese, una classe di bambini tipo libro Cuore riveduto e corretto agli anni 50’, siparietti di cartone per titoli ... mymovies.it
Gli inquirenti: “Importato in città il modello di logoramento usato in Valsusa”. Askatasuna rivendica sui social: “È stato un successo, ridicoli i paragoni storici” - facebook.com facebook
ASKATASUNA. Un promemoria. Non è il Leoncavallo. Askatasuna è forse il centro sociale più pericoloso d’Europa da almeno 25 anni, o meglio: è il riferimento italiano più costante per violenza politica, tanto che l’assalto alla Stampa, ora, non è neppure un s x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.