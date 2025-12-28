Val di Susa valanga sulle piste da sci a Claviere Un testimone | Ho visto due o tre persone in quella zona
Una valanga si è verificata sulle piste da sci di Claviere, nella Val di Susa. Secondo un testimone, ci sarebbero state due o tre persone nella zona al momento dell’incidente. Sul luogo stanno operando elicotteri dei vigili del fuoco e del 118, insieme a personale di soccorso alpino, cani e sciatori dei carabinieri, per le operazioni di soccorso e ricognizione.
In corso gli interventi degli elicotteri di vigili del fuoco e 118 e personale di soccorso alpino con cani e sciatori dei carabinieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
