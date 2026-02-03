Come l' intelligenza artificiale e le neuroscienze stanno influenzando la profumeria Finiremo per indossare profumi creati al pc?

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel mondo della profumeria. Le aziende usano algoritmi e computer per creare nuove fragranze, riducendo i tempi e sperimentando combinazioni che prima erano impensabili. Alcuni pensano che tra poco indosseremo profumi disegnati direttamente da un software, senza più l’intervento di un profumiere tradizionale. È un cambiamento che sta già prendendo forma, tra innovazioni e dubbi sul valore artigianale delle fragranze.

L ’intelligenza artificiale sta cominciando a giocare un ruolo sempre più importante nella creazione di profumi e fragranze. Negli ultimi tempi, si moltiplicano gli esempi di AI applicata al mondo delle fragranze e, anche grazie all’uso dei principi delle neuroscienze, stanno emergendo i cosiddetti neuroscents: creazioni pensate per stimolare il benessere personale e suscitare emozioni positive. Vediamoli meglio. Il ritorno delle “Soap bar”, le saponette solide che profumano di vita lenta X Leggi anche › Profumi bianchi: le fragranze che profumano di Pantone “Cloud Dancer” L’intelligenza artificiale influenzerà anche il mondo dei profumi?. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come l'intelligenza artificiale e le neuroscienze stanno influenzando la profumeria. Finiremo per indossare profumi creati al pc? Approfondimenti su intelligenza artificiale La «persona dell’anno» scelta dal Time per il 2025 è l’intelligenza artificiale: «Nel bene e nel male sta influenzando le nostre vite» Per la prima volta, il Time ha scelto come «persona dell’anno» l’intelligenza artificiale, riconoscendone il ruolo centrale nel plasmare il nostro presente e futuro. L’intelligenza artificiale che trasforma le foto in profumi È nato un nuovo modo di creare profumi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su intelligenza artificiale Argomenti discussi: L’intelligenza artificiale come progetto umano. Intervista a Luciano Floridi; Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del calcio; Intelligenza artificiale a scuola: perché è urgente formare i docenti; Intelligenza artificiale, come implementarla nel mondo del lavoro. Moltbook, il social per l'intelligenza artificiale: cos'è e come funzionaSviluppata dal Ceo di Octane AI, la piattaforma consente a agenti autonomi di interagire senza supervisione umana, sollevando dubbi sulla sicurezza informatica e la tutela dei dati sensibili ... tg24.sky.it Intelligenza artificiale, ecco come sta trasformando il rapporto tra medico e paziente: prima o dopo la visita si consulta l’AiL'85,7% degli italiani consulta internet o l’AI prima o dopo l’appuntamento con il medico. Le evidenze dello studio realizzato dagli istituti Sociometrica e FieldCare ... corriere.it Giorni fa si è rivolto a me uno scrittore esordiente per affidarmi l’editing del suo libro. Mi ha premesso di aver fatto ricorso all’intelligenza artificiale per superare alcuni “blocchi narrativi”. Gli ho proposto di eliminare il contenuto ricavato con l’intelligenza artificial - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.