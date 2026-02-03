Come l' intelligenza artificiale e le neuroscienze stanno influenzando la profumeria Finiremo per indossare profumi creati al pc?

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel mondo della profumeria. Le aziende usano algoritmi e computer per creare nuove fragranze, riducendo i tempi e sperimentando combinazioni che prima erano impensabili. Alcuni pensano che tra poco indosseremo profumi disegnati direttamente da un software, senza più l’intervento di un profumiere tradizionale. È un cambiamento che sta già prendendo forma, tra innovazioni e dubbi sul valore artigianale delle fragranze.

L ’intelligenza artificiale sta cominciando a giocare un ruolo sempre più importante nella creazione di profumi e fragranze. Negli ultimi tempi, si moltiplicano gli esempi di AI applicata al mondo delle fragranze e, anche grazie all’uso dei principi delle neuroscienze, stanno emergendo i cosiddetti neuroscents: creazioni pensate per stimolare il benessere personale e suscitare emozioni positive. Vediamoli meglio. Il ritorno delle “Soap bar”, le saponette solide che profumano di vita lenta X Leggi anche › Profumi bianchi: le fragranze che profumano di Pantone “Cloud Dancer” L’intelligenza artificiale influenzerà anche il mondo dei profumi?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

