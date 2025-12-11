La persona dell’anno scelta dal Time per il 2025 è l’intelligenza artificiale | Nel bene e nel male sta influenzando le nostre vite

Per la prima volta, il Time ha scelto come «persona dell’anno» l’intelligenza artificiale, riconoscendone il ruolo centrale nel plasmare il nostro presente e futuro. Questa decisione riflette l’impatto profondo e complesso dell’AI nelle nostre vite, evidenziando sia le opportunità che le sfide che essa comporta.

La «persona dell’anno» scelta dal Time per il 2025 non è una persona, ma è l’ intelligenza artificiale. La rivista statunitense, che ogni anno dedica una copertina all’individuo che più di ogni altro ha fatto parlare di sé nel corso dei mesi precedenti ha finito per scegliere l’IA. Una tecnologia che, spiega la redazione, «sta influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite». La doppia copertina del Time. Per la verità, sono due le copertine scelte dal Time. Nella prima, si vedono Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li appollaiati su una trave di acciaio. 🔗 Leggi su Open.online

