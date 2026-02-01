L’intelligenza artificiale che trasforma le foto in profumi

È nato un nuovo modo di creare profumi. Un laboratorio tra il Massachusetts Institute of Technology e Harvard ha sviluppato una macchina che può trasformare le immagini in fragranze. La tecnologia sembra uscita da un film di fantascienza, ma in realtà sta diventando realtà. Ora, basta mostrare una foto e la macchina può generare un profumo associato a quella scena.

Un laboratorio a cavallo tra il Massachusetts Institute of Technology e l'Università di Harvard custodisce qualcosa che fino a ieri sembrava appartenere alla fantascienza: una macchina capace di tradurre ciò che vediamo in ciò che possiamo annusare. Non si tratta di un esperimento isolato o di una bizzarria tecnologica, ma di un ponte concreto tra due sensi che la scienza ha sempre considerato incompatibili, almeno nel linguaggio delle macchine. Cinque ricercatori hanno dimostrato che l'intelligenza artificiale può fare qualcosa che nemmeno i più sofisticati algoritmi di riconoscimento visivo avevano mai tentato: interpretare il contenuto emotivo e sensoriale di una fotografia e restituirlo sotto forma di molecole odorose.

