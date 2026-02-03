Come ha reagito Salvini all' addio di Vannacci | Lo avevamo accolto quando aveva tutti contro

Matteo Salvini ha commentato l’addio di Roberto Vannacci alla Lega con poche parole. “Lo avevamo accolto quando aveva tutti contro”, ha detto, senza nascondere una certa delusione. La decisione di Vannacci di lasciare il partito arriva dopo settimane di tensioni e voci di corridoio che si sono fatte sempre più insistenti. La situazione si era fatta evidente già da qualche giorno, e ora la conferma ufficiale mette fine a un rapporto che sembrava destinato a cambiare.

Lo strappo era nell'aria. L'annuncio ufficiale dell'addio di Roberto Vannacci alla Lega è arrivato dopo giorni di tensioni, voci di corridoio e indiscrezioni. L'ex generale era una "scommessa" di Matteo Salvini che l'aveva voluto nel Carroccio nonostante le perplessità di molti maggiorenti del.

