Francia mozioni di sfiducia per Lecornu | il premier minaccia elezioni anticipate

In Francia, sono state presentate mozioni di sfiducia contro Lecornu, con il premier che ha minacciato elezioni anticipate. Nel frattempo, nonostante il voto contrario dell’Unione europea, l’accordo con il Mercosur è stato approvato e sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay. Questa situazione riflette tensioni politiche e diplomatiche che coinvolgono il Paese e i suoi rapporti internazionali.

La Francia ha votato contro la decisione dell’ Unione europea, ma l’accordo col Mercosur è passato e verrà siglato il 17 gennaio in Paraguay. L’intesa raggiunta da Bruxelles ha scatenato (ancora) le forti proteste degli agricoltori, che hanno portato i loro trattori fin sotto la Tour Eiffel. Ma anche in parlamento a Parigi, sia dalla sinistra che dalla destra: La France Insoumise e il Rassemblement National hanno infatti depositato due mozioni di censura contro il primo ministro Sebastien Lecornu, che saranno esaminate tra il 13 e il 14 gennaio. A un anno dalle Presidenziali l’ipotesi di una caduta del governo appare improbabile, ma – scrive Le Monde – il premier (in concerto col presidente Emmanuel Macron ) ha ufficialmente incaricato Laurent Nuñez, ministro dell’Interno, di valutare la fattibilità di elezioni legislative anticipate, per il 15 e 22 marzo, in contemporanea con le Amministrative. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Francia, mozioni di sfiducia per Lecornu: il premier minaccia elezioni anticipate Leggi anche: Kosovo, il premier Kurti vince le elezioni anticipate senza assecondare troppo Bruxelles Leggi anche: Perché Lecornu sospende il portale di Shein nel giorno dell’apertura del suo primo store in Francia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I partiti déll'opposizione francese tentano di far cadere il governo sul Mercosur; Lecornu è il nuovo premier in Francia: la nomina di Macron dopo la crisi di governo e le dimissioni di Bayrou. Francia, rabbia dopo l'accordo Ue sul Mercosur: mozioni di sfiducia contro Lecornu che minaccia scioglimento dell'Assemblea nazionale ed elezioni anticipate - France insoumise e Rassemblement national hanno depositato due mozioni di censura contro il premier che avv ... msn.com

Francia, non passano le mozioni di sfiducia a governo Lecornu - Con la sinistra e l'estrema destra unite contro di lui, il premier appena rinominato Sébastien Lecornu ha dovuto affrontare il voto in aula giovedì. it.euronews.com

Francia, i socialisti salvano Lecornu: bocciate le mozioni di sfiducia. Regge (per ora) il piano di Macron - Alle 9 le porte dell'emiciclo sono state aperte e gli eletti tra una stretta di mano e qualche parola hanno preso posto nei rispettivi seggi. ilgiornale.it

Riformatori, 'modello Francia e Grecia per trasporto merci in Sardegna'. Presentata mozione: 'facciamo valere l'insularità, gli strumenti Ue ci sono' #ANSA x.com

I governi di Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito hanno condannato il blocco imposto alle organizzazioni umanitarie da parte di Israele chiedendo che la misura venga ritirata. L’Italia non ha ad - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.