Il ministro francese Lecornu ha annunciato l’intenzione di utilizzare l’articolo 49 per far passare la manovra del 2026, evitando il voto del Parlamento. Con parole che ha definito di “rammarico e amarezza”, questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti dichiarazioni ufficiali. La scelta evidenzia le tensioni politiche e le difficoltà nel processo legislativo in Francia, suscitando attenzione sul futuro delle riforme in programma.

Con “rammarico e anche una punta di amarezza ” il premier francese, Sébastien Lecornu, alla fine del consiglio dei ministri a Parigi ha confermato l’intenzione di ricorrere al contestato articolo 49.3 della Costituzione francese per adottare il budget 2026. Come hanno fatto i predecessori Michel Barnier e François Bayrou. Contrariamente a quanto promesso in autunno, Lecornu userà dunque questo contestato strumento costituzionale che consente di adottare una legge senza il voto del Parlamento per garantire che la seconda economia della zona euro abbia un bilancio per il 2026. E che espone però il governo a mozioni di sfiducia delle opposizioni in seguito alle quali rischia di cadere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, Lecornu si rimangia la parola: per far passare la manovra 2026 dribblerà il voto del Parlamento

