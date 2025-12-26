Accuse reciproche e confine in fiamme | cresce la tensione tra Cambogia e Thailandia

Nuove accuse tra Cambogia e Thailandia lungo il confine conteso. Phnom Penh denuncia bombardamenti con caccia F-16, Bangkok parla di attacchi notturni cambogiani. Oltre mezzo milione di sfollati mentre proseguono i negoziati. 🔗 Leggi su Laverita.info

