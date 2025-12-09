Tensione al confine | vacilla la tregua che Trump ha fatto siglare tra Thailandia e Cambogia

Dopo mesi di tregua, le tensioni tra Thailandia e Cambogia sono tornate a intensificarsi lungo il confine orientale. Da due giorni, i combattimenti tra i due eserciti sono ripresi, minando l’accordo di de-escalation firmato il 26 ottobre in presenza di Donald Trump, che ora appare sempre più distante.

Dopo mesi di tregua, tra Thailandia e Cambogia torna a riaccendersi il conflitto. Ormai da due giorni lungo il confine orientale i due eserciti sono tornati a sparare colpi di artiglieria, con l'accordo di de-escalation firmato il 26 ottobre alla presenza di Donald Trump – che se n'è vantato in mondo visione – sembra già un ricordo. La ripresa degli attacchi – raid aerei, colpi di artiglieria, scaramucce tra pattuglie – ha messo fine a mesi di relativa calma in una delle dispute più antiche del Sud-Est asiatico. Di ora in ora il bilancio umano si fa più pesante. Ai quattro civili cambogiani e al soldato thailandese uccisi nei primi scontri, si aggiungono altre due vittime a Banteay Meanchey: secondo Phnom Penh, l'esercito thailandese avrebbe aperto il fuoco poco dopo mezzanotte, centrando due persone che stavano percorrendo la strada nazionale 56.

