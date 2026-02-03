Coltello nello zaino e hashish in aula | controlli Scuole Sicure a Battipaglia

La polizia ha effettuato controlli nelle scuole di Battipaglia, trovando uno studente con un coltello nello zaino e hashish in aula. Le verifiche fanno parte dell’operazione “Scuole Sicure”, nata per aumentare la sicurezza negli ambienti scolastici. La scena si è svolta questa mattina, con agenti che hanno ispezionato diversi istituti per prevenire eventuali incidenti.

Prosegue l'impegno della Polizia nell'ambito del progetto "Scuole Sicure", l'iniziativa finalizzata a garantire ambienti protetti e sicuri all'interno degli istituti scolastici. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di istruzione superiore del centro cittadino. L'operazione, condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di un' unità cinofila della questura di Napoli, rientra in un più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i più giovani, come sottolineato dalla questura salernitana.

