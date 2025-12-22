Milan Como altro colpo di scena! E’ arrivata la decisione che smentisce Simonelli | la partita non si giocherà a Perth! Le ultime
Milan Como, clamoroso colpo di scena: arriva la scelta che smentisce Simonelli. Niente Perth, il match non si giocherà in Australia Quello che avrebbe dovuto rappresentare un evento storico per il calcio italiano si è trasformato in un clamoroso passo indietro. Nelle ultime ore, da Riad è arrivata la conferma definitiva: Milan-Como non si giocherà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Milan Como, Simonelli svela: «Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida»
Leggi anche: Svolta Milan-Como, Simonelli: “Si giocherà l’8 febbraio a Perth. Gli arbitri saranno asiatici”
Milan, dopo Fullkrug il colpo in difesa: avanti per Disasi. La trattativa con il Chelsea; Serie D mercato. Il Vado batte un altro colpo sul mercato; Un Milan troppo arrendevole lascia Riad tra errori e orrori: mancano un difensore e un centravanti; Promozione A. Il Legino ufficializza un altro colpo di mercato.
Milan Como, altro colpo di scena! E’ arrivata la decisione che smentisce Simonelli: la partita non si giocherà a Perth! Le ultime - Niente Perth, il match non si giocherà in Australia Quello che avrebbe dovuto rappresentare un evento storico per il cal ... calcionews24.com
Salta Milan-Como a Perth, clamoroso passo indietro della Lega Serie A - Clamoroso dietrofront della Lega Serie A: Milan- milanosportiva.com
Milan-Como non si giocherà a Perth (Australia): passo indietro della Lega Serie A, ecco cosa è successo - Questo è soltanto l’ultimo capitolo di una gara che sembrava dovesse giocarsi l’8 febbraio a Perth, tra ... ilmessaggero.it
Matteo Salvini: "Giocare Milan-Como a Perth (Australia) è una fesseria". - facebook.com facebook
Milan-Como a Perth Nico Paz: "Se dobbiamo farlo, si farà" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.