Ultimissime Juve LIVE | colpo di scena nella corsa al nuovo direttore sportivo tutte le novità dall’infermeria bianconera
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 9 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: novità su Sergio Ramos in chiave mercato. Koopmeiners, Spalletti deve gestirlo contro il Napoli: il motivo
#CASAJB ORE 14 #NapoliJuve meno 2, le ULTIMISSIME! Tutto sulla JUVE di SPALLETTI e sul NAPOLI di CONTE con il DOPPIO EX @LucianoMoggi a dialogo con @massimozampini @GattaMario3 @scarlett06_
Live-Napoli-Juventus: radoppia ancora lui… Hojlund (2-1, 8' e 78' Hojlund; 59' Yildiz) - Conte schiera Elmas dal 1' a centrocampo 85' esce Noa Lang entra Antonio Vergara 78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!