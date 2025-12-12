Sorteggio sedicesimi Youth League | ecco l’avversario dell’Inter
L’Inter Primavera, dopo aver conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale della Youth League con una netta vittoria sul Liverpool, conosce ora il suo avversario nel prossimo turno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio e sul percorso che attende la squadra di Benito Carbone nella fase a eliminazione diretta.
Sorteggio sedicesimi Youth League. Dopo aver staccato il pass per la fase a eliminazione diretta con una prova di forza impressionante, il 5-0 rifilato al Liverpool, l’Inter Primavera di Benito Carbone conosce ora il proprio cammino nella Youth League. Il sorteggio effettuato oggi a Nyon ha messo di fronte ai nerazzurri il Colonia: i sedicesimi di finale si disputeranno in gara secca, con l’Inter chiamata alla trasferta in Germania per giocarsi l’accesso agli ottavi. Un incrocio impegnativo, ma affascinante, contro una formazione storicamente molto attenta al settore giovanile. Ecco il tabellone completo dei sedicesimi di finale: • Chelsea – PSV • Benfica – Slavia Praga • Bruges – Monaco • Real Madrid – Olympique Marsiglia • Villarreal – Bayer Leverkusen • Athletic Bilbao – Eintracht Francoforte • Dinamo Kiev – Atletico Madrid • Maccabi Haifa – Barcellona • Betis Siviglia – Tottenham • HJK Helsinki – Manchester City • AZ Alkmaar – Borussia Dortmund • Puskás Akadémia – Sporting Lisbona • Dinamo Minsk – PSG • Colonia – Inter • Legia Varsavia – Ajax • Žilina – Liverpool Per l’Inter Under 19 si apre dunque una nuova sfida europea, con l’obiettivo di continuare a sorprendere e spingersi il più avanti possibile nella competizione. Ilnerazzurro.it
