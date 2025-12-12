Inter Primavera svelato l’avversario nei sedicesimi di Youth League

L'Inter Primavera conosce il suo avversario nei sedicesimi di finale della Youth League. Dopo il sorteggio, i giovani nerazzurri guidati da Carbone affronteranno una sfida importante nell'ambito della competizione europea, con l'obiettivo di proseguire il cammino e mettere in mostra talento e determinazione.

Inter News 24 Inter Primavera, sorteggiato l’avversario nei sedicesimi della Youth League: ecco chi incontreranno i giovani nerazzurri allenati da Carbone. Chiusa positivamente la Fase Campionato, l’Inter U20 prosegue il suo cammino nella prestigiosa UEFA Youth League 202526. La formazione guidata dall’allenatore Francesco Carbone è pronta ad affrontare i sedicesimi di finale, dove incrocerà il Colonia in trasferta. La sfida, in gara unica, si disputerà in Germania tra il 3 e il 4 febbraio. Il percorso nerazzurro: solidità e 11 punti. La squadra nerazzurra ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione europea grazie a un percorso solido e convincente nella fase a gironi. Internews24.com

