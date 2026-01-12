Milano Cortina 2026 e lo spirito olimpico raccontati dai giovani | i fumetti degli studenti veronesi in mostra

Gli studenti delle scuole superiori di Verona e provincia partecipano al racconto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, utilizzando il fumetto e l’illustrazione. Questa iniziativa permette ai giovani di esprimere il loro entusiasmo e di avvicinarsi ai valori dello spirito olimpico, offrendo una prospettiva autentica e creativa sul tema delle prossime competizioni invernali.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia entrano nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 attraverso il linguaggio del fumetto e dell'illustrazione. Con il concorso Snow & Ice Comics Gen26, promosso dal Comune.

