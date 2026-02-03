Colleferro studenti e nonni insieme per la cultura della legalità all’Istituto Vinciguerra

Ieri mattina a Colleferro si è tenuto un incontro tra studenti e nonni all’Istituto Vinciguerra. L’evento, organizzato nell’ambito di un accordo tra il Ministero e i Carabinieri, ha puntato a rafforzare il senso della legalità tra le nuove generazioni e le famiglie. La scuola si è trasformata in un luogo di confronto diretto, dove i più giovani hanno ascoltato i racconti e i consigli degli anziani, rafforzando il legame tra generazioni e il valore di rispettare le regole.

