Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26 Domenica 8 Febbraio ore 18 Dopo il successo di Circo Paradiso è la volta di A Mirror

Domenica 8 febbraio alle 18, il teatro Vittorio di Colleferro ospita il nuovo spettacolo “A Mirror”. Dopo il grande riscontro di “Circo Paradiso”, gli organizzatori puntano a bissare il successo con questa nuova messa in scena. La sala si prepara ad accogliere il pubblico in una domenica di teatro, con entusiasmo e curiosità.

Domenica 25 gennaio alle ore 18 prende il via la stagione teatrale 202526 al Teatro Comunale “Vittorio Veneto” di Colleferro.

A Colleferro si avvia la stagione teatrale “Vittorio Veneto” 2025-26, che prenderà il via domenica 25 gennaio con “Circo Paradiso”.

