Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 2025-26 Si parte Domenica 25 Gennaio con Circo Paradiso Ancora pochi giorni per sottoscrivere i nuovi abbonamenti Le date e gli orari
A Colleferro si avvia la stagione teatrale “Vittorio Veneto” 2025-26, che prenderà il via domenica 25 gennaio con “Circo Paradiso”. Sono ancora disponibili pochi abbonamenti per assistere agli spettacoli della rassegna. Di seguito le date e gli orari delle rappresentazioni, per un’offerta culturale pensata per il pubblico locale e aperta a tutti gli appassionati.
Cronache Cittadine A COLLEFERRO mentre è ormai tutto pronto per il primo spettacolo della Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 2025-26 – “Circo Paradiso”, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
