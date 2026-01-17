Erri Talone morto sul lavoro | Colleferro e Artena si fermano lutto cittadino nel giorno dei funerali

In occasione dei funerali di Erri Talone, scomparso in incidente sul lavoro, le città di Colleferro e Artena si fermeranno per rispettare la memoria del lavoratore. Questo momento di lutto rappresenta un’occasione per riflettere sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei lavoratori. La cessazione delle attività simbolizza l’importanza di valorizzare la vita e la dignità di chi opera quotidianamente.

Nel giorno dell'ultimo saluto a Erri Talone, le città di Colleferro e Artena si fermeranno per onorare la memoria del lavoratore tragicamente scomparso martedì scorso. Il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ha firmato una ordinanza proclamando ufficialmente il lutto cittadino per la giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026. L’incidente che ha scosso profondamente l'opinione pubblica è avvenuto il 13 gennaio a Colleferro. Talone, cittadino di Artena, ha perso la vita mentre era impegnato sul posto di lavoro, vittima di quella che le istituzioni hanno definito "l'ennesima morte che scuote violentemente le coscienze". 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Morte Erri Talone, Colleferro e Artena si fermano: proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Leggi anche: La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto. I Sindaci: «Uscito per lavorare, non è più tornato. Un’ingiustizia inaccettabile»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Erri Talone, chi era l'operaio morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali; La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto. I Sindaci: «Uscito per lavorare, non è più tornato. Un’ingiustizia inaccettabile»; Erri Talone, l'operaio morto sul lavoro a Colleferro: aveva 41 anni, lascia moglie e due figlie di 4 e 11 anni; Incidente sul lavoro, morto operaio 41enne mentre sposta un trasformatore da cinquanta quintali.

Erri Talone, l'operaio morto sul lavoro a Colleferro: aveva 41 anni, lascia moglie e due figlie di 4 e 11 anni - Dramma a Colleferro: è il 41enne Erri Talone, di Artena, l'operaio deceduto sul lavoro ieri pomeriggio in un locale tecnico della fabbrica di calce e materiali edili Grigolin di ... ilmessaggero.it