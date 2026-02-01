La Luna Piena della Neve brilla stanotte 1° febbraio 2026 | a che ora vederla e perché si chiama così

Questa sera, in tutta Italia, il cielo si illumina con la Luna Piena della Neve. È il secondo plenilunio del 2026 e si potrà ammirare già dopo il tramonto. La Luna apparirà grande e luminosa, rendendo la notte speciale. Molti si chiedono perché si chiami proprio così.

La sera di domenica 1 febbraio 2026 i cieli d'Italia saranno illuminati dalla splendida Luna Piena della Neve, il secondo plenilunio dell'anno. Il disco lunare raggiungerà la pienezza alle 23:09 in punto, ma lo spettacolo sarà visibile fino alla sera del 2. Ecco perché si chiama così e quando vedere il fenomeno astronomico.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Luna Piena del Lupo si verifica il 3 gennaio 2026 alle 11:03, segnando il primo plenilunio dell’anno.

La Luna piena di febbraio 2026, chiamata anche “Luna della Neve”, si farà notare nel cielo d’inverno.

