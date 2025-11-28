Saied il dittatore preferito dall’Italia umilia l' ambasciatore dell' Ue che è italiano

Il presidente tunisino Kais Saied ha convocato mercoledì l’ambasciatore dell’Ue, l’italiano Giuseppe Perrone, per redarguirlo e accusarlo di “non avere rispettato le regole diplomatiche”. La. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Saied, il dittatore preferito dall’Italia, umilia l'ambasciatore dell'Ue (che è italiano)

Altre letture consigliate

Saied, il dittatore preferito dall'Italia, umilia l'ambasciatore dell'Ue (che è italiano) - Il presidente tunisino Kais Saied ha convocato mercoledì l’ambasciatore dell’Ue, l’italiano Giuseppe Perrone, per redarguirlo e accusarlo di “non avere rispettato le regole diplomatiche”. Si legge su ilfoglio.it