Clusone furti in abitazione alle Fiorine | colpite più case in via Dottor Luigi Carrara

Lunedì sera a Clusone, nella zona delle Fiorine, si è scatenata una serie di furti in diverse case di via Dottor Luigi Carrara. Le autorità stanno indagando, ma nel frattempo i residenti sono in allerta e temono ulteriori colpi. La paura cresce tra gli abitanti, che chiedono maggiore sicurezza.

Clusone. Serata di forte preoccupazione, lunedì 2 febbraio, nella località Fiorine di Clusone, dove sono stati segnalati più furti in abitazione, tutti concentrati in via Dottor Luigi Carrara. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 19.37, quando alcuni residenti hanno riferito la presenza di ladri. Poco dopo, alle 19.56, è stato segnalato che una finestra era stata forzata e che, a seguito dell’attivazione dell’antifurto, i malviventi si sono dati alla fuga. Secondo una testimonianza raccolta in zona, uno dei soggetti si sarebbe allontanato a piedi, scavalcando una recinzione e non utilizzando alcun veicolo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Clusone Furti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Clusone Furti

Argomenti discussi: Furti in abitazione alle Fiorine di Clusone: colpite più case in via Dottor Luigi Carrara; Paura per i furti, serata di tensione a Casnigo. Identificate due persone e rilasciate; Fiorine e Clusone si(curi): nasce il gruppo WhatsApp anti-furti; Valanga in zona impervia a Rovetta, una persona coinvolta: soccorsi in corso.

Clusone, furti in abitazione alle Fiorine: colpite più case in via Dottor Luigi CarraraPreoccupazione in aumento a Clusone; il gruppo Whatsapp di controllo di vicinato Fiorine e Clusone Si(curi) ha ormai superato i 770 membri ... bergamonews.it

Cessazione attività del medico di medicina generale dottor LUIGI OMARTO Si rende noto che il Dott. Luigi Omarto dal 1° febbraio 2026 ha cessato la propria attività convenzionata di Medico di Medicina Generale Titolare nell’Ambito di Montichiari - Acquafred - facebook.com facebook