Furti nelle case a Monza e Brianza | è una delle province più colpite dai ladri

Furti e denunce. Tra i dati sulla qualità della vita elaborati dal quotidiano economico Sole 24 Ore che ha redatto la classifica annuale delle 107 province dove si vive meglio, pesano anche i numeri relativi alla sicurezza. E Monza - ora 51esima - è scesa di diverse posizioni rispetto al 2024. A. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Qualità della vita, come si vive a Monza e in Brianza: la classifica (ma la città precipita di 12 posizioni) - Ma terza per il numero di furti in casa, una piaga con cui da tempo Monza e la provincia devono fare i conti. Si legge su monzatoday.it

Tasso di criminalità da allarme, incubo furti negli appartamenti: Brianza terza provincia in Italia - Monza – Qualche giorno fa, a Senago, nel Milanese, vengono rintracciati due cittadini albanesi di 42 e 45 anni che nel giro di due mesi, tra febbraio e marzo di quest’anno, avrebbero commesso almeno ... Segnala ilgiorno.it

Furti in villa a Milano e in Brianza, dodici furti in due settimane: fermata banda - Nella giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, la Polizia di Stato ha diffuso la notizia che nei giorni scorsi ha fermato due uomini perché accusati di aver commesso una serie di furti in alcune ville ... Lo riporta fanpage.it

Sgominata la banda dei furti in villa tra Milano e Brianza: due arresti, un ricercato - A compierli – con una costanza degna sicuramente di miglior causa – sarebbero stati tre cittadini albanesi tra ... Come scrive rainews.it

Furti nelle case di Seriate e Dalmine: due uomini arrestati - Due uomini cileni, irregolari sul territorio italiano, di 36 e di 32 anni, sono stati fermati e arrestati dai carabinieri della stazione di Cologno Monzese negli scorsi giorni: avevano commesso furti ... bergamonews.it scrive

Il Sole 24 Ore: dove si classifica la qualità della vita nel 2025 a Monza e Brianza? - Monza e Brianza scende al 16° posto nella qualità della vita del Sole 24 Ore: ottimi indicatori economici, ma cresce il problema dei furti in ca ... Come scrive monza-news.it