Claudio Lippi torna sui social dopo anni di silenzio. In un post, smentisce di essere in terapia intensiva e spiega di essere stato boicottato da una situazione che si è creata nel 2006. L’idea di riaprire il profilo è della figlia Federica, per lui è un modo di riprendere il contatto con il pubblico, che per tanti anni è stato assente. Lippi promette di raccontare meglio cosa è successo in futuro.

Nel video, realizzato da casa, l’ex conduttore televisivo spiega: «Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto. Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale. Io ho un solo credo: il rispetto e la dignità». Claudio Lippi spiega che il suo sbarco su Instagram non ha nulla di nostalgico: «In questa occasione di incontro voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant’anni». L’obiettivo è uno: «Riprendere il rapporto con il pubblico» e farsi conoscere per quello che è davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudio Lippi sui social: «Sono vivo, non sono in terapia intensiva. Sono stato boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò»

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi ha deciso di chiarire la sua situazione sui social, aprendo un profilo Instagram.

Claudio Lippi torna a farsi vedere sui social dopo settimane di silenzio sulla sua salute.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi telefona a Fabrizio Corona dalla terapia intensiva; Claudio Lippi, l'ultimo post social su Facebook: Vorrei crederti. Come sta il conduttore; Claudio Lippi, come sta lo storico conduttore sentito al telefono da Fabrizio Corona: la terapia intensiva e gli ultimi problemi di salute; Claudio Lippi arriva su Instagram: Sono vivo e non vado in pensione.

Claudio Lippi sbarca sui social: Sono vivoClaudio Lippi sbarca sui social: chiarisce le sue scelte, parla di coerenza e dignità, e annuncia Sono vivo. la7.it

Claudio Lippi sbarca sui social a 80 anni e rassicura: Sono vivo (senza rancore)Il celebre presentatore ha aperto il suo account ufficiale su Instagram pochi giorni dopo il video choc con Fabrizio Corona: Non ho rancore, non cerco rivincite. Cerco solo verità, coerenza e rispett ... msn.com

Claudio Lippi apre profilo social: "Sono vivo e non in terapia intensiva" - VIDEO - facebook.com facebook

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva" x.com